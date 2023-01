Robert Downey, pai e filho: duas histórias paralelas do cinema americano

Sr. é o título original deste documentário – abreviatura de “sénior”, por oposição ao “júnior” (grafado “Jr.”) que diferencia pai e filho com o mesmo nome. E o “Sr.” do filme de Chris Smith (realizador que já explorara, em Jim & Andy: The Great Beyond, a relação quase “simbiótica” entre Jim Carrey e o comediante que “mimetizava” em Homem na Lua, Andy Kaufman) é Robert Downey (1936-2021), pai de que só os cinéfilos mais militantes terão ouvido falar, embora todo o mundo conheça o nome através do filho: Robert Downey Jr., reconhecido como um dos mais talentosos actores do brat pack dos anos 1980, mas que quase se perdeu por entre as drogas e o álcool antes de se tornar, com Homem de Ferro e Sherlock Holmes, uma das vedetas de topo da Hollywood contemporânea.