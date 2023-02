O PSD já claudicou perante o Chega. E agora?

As legislativas mostraram que a aproximação do PSD ao Chega não é só um erro político de princípio. É também um erro estratégico, que concentra no PS quer o voto do centro quer o voto da esquerda.

Perguntar se o Chega deve ser “normalizado” e se o PSD se quer aliar a Ventura é continuar uma discussão com pressupostos obsoletos. Essas duas questões já não carecem de resposta. O Chega está institucionalizado, como se viu pela presença ao mais alto nível com que o Governo do PS, através de Ana Catarina Mendes, o agraciou na convenção do último fim-de-semana. E o PSD já nem finge hesitar sobre o tema, a crer na pronúncia do vice-presidente Miguel Pinto Luz na mesma ocasião, chutando a discussão do acordo para outro “tempo” e outro “local”, em contraste com a clareza de Rodrigo Saraiva, da IL, que recusou qualquer entendimento com a extrema-direita.