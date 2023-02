Cícero, o restaurante onde Portugal e o Brasil se encontram

Foi no Cícero, no nº 171 da Rua Saraiva de Carvalho, em Campo de Ourique, que o recém-eleito Presidente do Brasil, Lula da Silva, almoçou quando esteve em Lisboa, em Novembro. O restaurante, cujo nome homenageia o pintor brasileiro Cícero Dias (1907-2003), é propriedade de um outro brasileiro, o empresário Paulo Dalla Nora, que chegou a Portugal há menos de um ano e em Julho de 2022 abriu as portas do espaço que pretende ser não apenas um bistrot de cozinha francesa, mas também uma galeria de arte e um espaço de encontros que juntem Portugal e o Brasil.