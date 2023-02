Com mais tempo de serviços mínimos antecipam-se novos problemas nas escolas

As escolas arriscam-se a viver em “serviços mínimos” até quase ao final deste mês, caso o Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (STOP) mantenha as greves que já convocou até àquela data. O primeiro pacote de serviços mínimos foi decretado até esta sexta-feira, mas, entretanto, já foi aprovado um segundo para as greves dos próximos dias 6 e 7, o que faz prever que estas medidas irão ser aplicadas às paralisações que se seguirão: de 8 a 15 para professores e pessoal não docente e de 16 a 24 só para estes últimos.