Greves da próxima semana também vão ter serviços mínimos

Foi decretado, nesta quarta-feira, um novo pacote de serviços mínimos para as greves convocadas pelo Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (Stop), incidindo desta vez sobre as paralisações dos próximos dias 6 e 7.

Os serviços mínimos a aplicar serão os mesmos dos decretados para as greves desta semana. Ou seja, as aulas continuam a não estar abrangidas, devendo “apenas” serem garantidos apoios aos alunos e os serviços que permitem a abertura das escolas, como a portaria e refeitório. O Stop tem pré-avisos de greve entregues até 24 de Fevereiro.

Apesar de adoptada por um colégio arbitral diferente do que aquele que decidiu a primeira leva de serviços mínimos, a decisão também foi tomada por unanimidade e com base nos mesmos fundamentos da anterior. O colégio arbitral justifica esta opção “por não vislumbrar nem serem apresentadas razões para decidir de forma diferente”, sublinhando ainda que está “inteiramente de acordo” com os fundamentos apresentados no acórdão anterior.

Lembrando a existência de pré-avisos de greve até dia 24 de Fevereiro, o colégio arbitral volta a entender que “existe uma intenção, mais ou menos assumida, de as sucessivas greves se irem manter, ao que tudo indica por tempo indeterminado”. Frisa que, a ser assim, “redundará num determinado momento, num prejuízo insuportável para o direito de acesso ao ensino e o direito de aprender, sobretudo para os alunos mais vulneráveis” e que se “afigura inquestionável que, a partir desse momento, porão em risco, de forma danosa e tendencialmente irreversível, os direitos das crianças e respectivos agregados familiares”.

Por agora, sublinha-se no acórdão, a questão de estarem em causa “necessidades sociais impreteríveis” ainda não se coloca no que respeita às actividades lectivas, razão pela qual não são fixados serviços mínimos para esta componente Para o colégio arbitral, o mesmo já não acontece em relação às refeições escolares e aos apoios de que necessitam os alunos mais vulneráveis, o que justifica no seu entender a fixação de serviços mínimos para estas valências.