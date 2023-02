Ozzy Osbourne “não está fisicamente capaz” e cancela digressão europeia

No Instagram, o antigo vocalista dos Black Sabbath escreveu que cancelar a sua digressão era “provavelmente uma das coisas mais difíceis” que alguma vez teve de partilhar com os “leais fãs”.

O roqueiro britânico Ozzy Osbourne disse que "não estar fisicamente capaz" de se aventurar numa digressão europeia, nesta Primavera, pois sente que o seu corpo está demasiado fraco para todas as viagens necessárias para os espectáculos ao vivo.

O músico, de 74 anos, passou por uma série de tratamentos após uma queda, em 2019, na qual danificou a sua coluna vertebral e exacerbou as lesões causadas por um acidente de moto-quatro em 2003.

Numa publicação na rede social Instagram, na quarta-feira, o antigo vocalista dos Black Sabbath escreveu que cancelar a sua digressão era “provavelmente uma das coisas mais difíceis” que alguma vez teve de partilhar com os “leais fãs”.

“O meu primeiro e único objectivo durante este tempo todo era voltar ao palco. A minha voz está bem. No entanto, após três operações, tratamentos com células estaminais, infinitas sessões de fisioterapia e o mais recente tratamento inovador da Cibernics (que envolve um exoesqueleto mecânico), o meu corpo ainda está fisicamente débil”, explicou Osbourne.

“Estou sinceramente sensibilizado pela forma como todos vocês se mantiveram pacientemente agarrados aos vossos bilhetes durante todo este tempo, mas, em plena consciência, cheguei agora à conclusão de que não sou fisicamente capaz de fazer as minhas próximas datas de digressão pela Europa/Reino Unido, pois sei que não conseguirei lidar com as necessárias viagens”, continuou no Instagram.

Conhecido pelos fãs como “príncipe das trevas”, Osbourne ficou famoso pelas suas actuações em palco. Mais tarde, reinventou-se, no início dos anos 2000, como uma estrela da televisão realidade, partilhando a vida com a mulher, Sharon, e os dois do casal.

Osbourne deveria ter subido ao palco em Maio, começando a sua digressão No More Tours 2 em Helsínquia, Finlândia, e terminando em Birmingham, Inglaterra, em meados de Junho, de acordo com as datas listadas no seu site. “Nunca teria imaginado que os meus dias de digressão viriam a terminar desta forma”, desabafou Osbourne.

O artista, que anteriormente adiou espectáculos ao vivo por razões de saúde, revelou em 2020 que lhe tinha sido diagnosticada a doença de Parkinson. “A minha equipa está actualmente a apresentar ideias de onde poderei actuar sem ter de viajar de cidade em cidade e de país em país.”

O texto no Instagram termina com agradecimentos: à família, banda, equipa e fãs, bem como aos seus “amigos de longa data” da banda Judas Priest: “Pela dedicação, lealdade e apoio sem fim, e por me darem a vida que nunca sonhei que teria.”