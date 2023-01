Há bancos a limitar as soluções para reduzir a prestação da casa

Deco denuncia renegociação de empréstimos à habitação com recurso “a medida de curto prazo, pouco sustentável”. Há pelo menos um banco a exigir documento autenticado com custo de 250 euros.

As novas regras para a renegociação dos empréstimos à habitação, destinadas a famílias com dificuldades em suportar o aumento acelerado das taxas Euribor, deveriam ser simples, céleres e sem custos. É esse o espírito do Decreto-Lei n.º 80-A, de 25 de Novembro de 2022, mas não é essa a prática que está a ser seguida por algumas instituições financeiras, que têm dificultado esse processo.