A causa do espanto nos bónus da TAP

Que a esquerda critique os bónus em nome do capitalismo selvagem que dá tudo aos gestores, compreende-se. Que o centro e a direita deixem a gestora a fritar em lume brando, nem tanto

Chama-se Christine Ourmières-Widener, é CEO da TAP e está por estes dias num lugar onde nenhum gestor com o seu percurso gostaria de estar: no meio de uma polémica provocada pelo contrato que assinou com o Estado português em 2021.