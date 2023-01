Ministério da Cultura aponta revisão do Estatuto “para o segundo trimestre deste ano”

Após a segunda reunião da Comissão de Acompanhamento do Estatuto dos Profissionais da Área da Cultura, que decorreu na passada sexta-feira, o desapontamento crescente e generalizado do sector perante este novo regime contributivo foi ainda mais a fundo. Num comunicado divulgado no domingo, a Associação de Artistas Visuais em Portugal (AAVP) classificou a reunião como “kafkiana” e “grave”.