As crianças engolem pilhas com maior frequência, inclusive em Portugal

A 14 de Janeiro, uma criança de sete anos morreu em Coimbra, na sequência de uma inflamação dos vasos sanguíneos. A informação que circulou repetidamente é que esta criança tinha engolido uma pilha de botão (redondas, com formato de bolacha, como as utilizadas em relógios de pulso), mas até ao momento ainda foram divulgadas as causas para a morte deste rapaz – algo que está ainda a ser investigado. Os casos de crianças que ingeriram pilhas são assim tão comuns? Sim, principalmente com estas pilhas de botão, e a sua frequência está a aumentar em todo o mundo.