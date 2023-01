Este dinossauro foi feito com 20 mil garrafas para rugir contra o plástico

Um modelo gigante de um esqueleto de dinossauro feito com cerca de 20 mil garrafas de plástico foi exposto na sexta-feira em Tóquio, no edifício Shinjuku Sumitomo. A escultura foi feita e exposta pela empresa Sumitomo Realty & Development para lembrar que a reciclagem do plástico deve ser sempre feita pelos trabalhadores da empresa (e não só).

No ano passado, a empresa recolheu cerca de seis milhões de garrafas de plástico (de 50cl, vazias) só no recinto em torno dos três arranha-céus naquela zona de Tóquio.

Com algumas dessas garrafas, os alunos da Universidade das Artes do Tóquio construíram um esqueleto de tiranossauro de plástico que tem quatro metros de altura e dez metros de comprimento. A escultura esteve em exposição durante o fim-de-semana.

Uma mulher doméstica que visitou o local com as suas duas crianças disse que era um tema pertinente: “Quero continuar a pensar na importância da reciclagem com as minhas crianças”.

Ainda que as garrafas de plástico possam ser recicladas depois de terem sido separadas e recolhidas, as empresas não estão a fazer o suficiente para reciclar este material, alerta a empresa Sumitomo Realty & Development.

Um responsável da empresa disse que esta era uma oportunidade para reflectir sobre a separação que se faz destes resíduos. “Queremos que esta escultura seja uma oportunidade para que as pessoas pensem em reciclar mais garrafas de água nos seus escritórios.”