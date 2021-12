Se desconfia que sabe reciclar, nós damos uma ajuda, para ficar com a certeza

Se abrisse agora o caixote do lixo aí de casa, provavelmente encontraria embalagens que podiam ser recicladas. Por exemplo, já recicla embalagens de iogurtes e pacotes de sumos e natas? Vamos recordar tudo o que pode reciclar e a importância deste simples gesto para o futuro do planeta.

Talvez já tenha ouvido isto mil vezes, mas é sempre importante lembrar: uma garrafa ou um saco de plástico demoram cerca de 100 anos a deteriorar-se. E a tampa de plástico da garrafa, por mais insignificante que pareça, demora ainda mais: por volta de 150 anos. Assim, de cada vez que compra uma garrafa de água nova, e que a coloca no lixo indiferenciado, está a deixar no planeta 100 a 150 anos de resíduos. Mais tempo do que, muito provavelmente, irá viver.

Se colocar a garrafa no ecoponto amarelo, onde devem ser colocados os resíduos de plástico, essa embalagem terá uma nova vida, poupará o ambiente e o uso de matérias-primas virgens para produzir garrafas de água novas será reduzido. Um gesto simples, mas que pode fazer a diferença neste lugar a que chamamos casa.

Mas a verdade é que nem sempre é fácil reciclar. O espaço em casa para separar não é muito e o ecoponto nem sempre está ao lado da porta. E para quem ainda não sabe as boas práticas da reciclagem de cor, pode ser algo confuso: os pacotes de manteiga e leite parecem sujos, podemos reciclá-los ou não?

A pensar nisso, a Câmara Municipal de Cascais, com o apoio da Sociedade Ponto Verde, lançou a iniciativa "De Casa para o Ecoponto": o município distribui conjuntos de sacos de separação de resíduos, para que seja mais fácil separar o lixo em casa. São conjuntos de 3 ecobags que são oferecidos aos munícipes de Cascais, envoltos num estojo em cartão com informação sobre como fazer a correcta separação dos materiais. O estojo inclui também um guia destacável com os materiais que devem ser colocados em cada saco amarelo, azul e verde, e que deve ser colocado à vista na cozinha dos munícipes. Assim, as embalagens seguem “De Casa para o Ecoponto”, sem contaminação. Nesta campanha, o município de Cascais pretende entregar 10.500 conjuntos de sacos de separação de resíduos.

Foto Boas práticas da reciclagem

Todos os anos são colocadas mais embalagens recicláveis no lixo indiferenciado do que nos ecopontos. Vamos inverter essa tendência? Guarde consigo as boas práticas da reciclagem.



1. Espalmar garrafas e caixas. Uma boa forma de poupar espaço, não só em casa, diminuindo o número de deslocações ao ecoponto, mas também no contentor.



2. Colocar os óleos alimentares nos pontos de recolha. Sabia que um litro de óleo é suficiente para poluir cerca de um milhão de litros de água? Por isso mesmo, os óleos alimentares não devem ser deitados no ralo ou na sanita. Devem sim ser colocados nos oleões espalhados na rede de supermercados, mercados e via pública. 3. Garantir que as embalagens estão vazias. Não é preciso lavar, mas deve escorrer o conteúdo das embalagens, sobretudo para evitar mau cheiro. 4. Não é necessário retirar rótulos nem tampas. O processo de reciclagem consegue separar estes elementos, por isso não precisa de o fazer.

E para ter a certeza que já domina essa arte tão nobre que é a reciclagem, através de um QRCODE colocado nos ecobags pode aceder a um inquérito que vai avaliar os seus conhecimentos na matéria.

Nós também vamos ajudá-lo a reciclar mais e melhor. Guarde as nossas dicas de reciclagem e envolva toda a família na tarefa: é apenas uma pequena mudança nas vossas rotinas, mas contribui para o futuro do planeta.