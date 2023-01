Três mortos em novo tiroteio na Califórnia

Pelo menos três pessoas morreram e quatro ficaram feridas num tiroteio na manhã deste sábado na região de Los Angeles. Foi o terceiro incidente do género na Califórnia na última semana.

As três vítimas mortais foram mortas dentro de um veículo, enquanto os quatro feridos foram atingidos no exterior, de acordo com a polícia, citada pelo LA Times. Há poucos pormenores acerca do incidente que ocorreu no bairro de Benedict Canyon, uma zona de classe alta em Los Angeles.

O autor ou autores dos disparos estão em fuga. A polícia foi chamada a uma morada e está ainda a averiguar se estava a decorrer uma festa ou outro tipo de ajuntamento no local.

O tiroteio deste sábado ocorre uma semana depois de um homem ter morto onze pessoas num salão de dança em Monterey Park, durante os festejos do Ano Novo Lunar. Poucos dias depois, sete trabalhadores agrícolas foram mortos na cidade costeira de Half Moon Bay, também na Califórnia.