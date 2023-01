A regionalização da ronha

O Governo, a começar pelo primeiro-ministro, sabe que é impossível governar um Estado da era digital com um modelo de organização político-administrativo da Idade Média. O PSD também. Boa parte da oposição não ignora esta realidade que os fracassos nacionais e os exemplos das democracias europeias sublinham todos os dias. Mas, num monumento à resignação que se apoderou do país, todo este saber encalha na hipocrisia ou na inércia. A grande reforma do Estado, vulgo regionalização, é Adamastor que o país precisa de vencer e que a falta de ambição recusa enfrentar.