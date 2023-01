TAP: pilotos dizem que ministro João Galamba acabou reunião de “forma inaudita”

Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil reuniu-se com ministro das Infraestruturas e diz-se “preocupadíssimo”.

O presidente do Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) criticou esta sexta-feira a reunião da estrutura com o ministro das Infra-estruturas, João Galamba, referindo que o governante saiu da mesma de forma "inaudita" e que ficaram “preocupadíssimos” com o dossier.

Em declarações à Lusa, Tiago Faria Lopes disse que o SPAC se reuniu esta sexta-feira com o governante, mas ficou desagradado com o resultado. “O motivo desta reunião era apresentarmo-nos e discutir algumas preocupações que temos em relação ao grupo TAP. O ministro João Galamba não nos deu tempo”, criticou.

“Um ministro, aliás, que desculpa os erros de gestão com os supostos lucros da TAP Air Portugal em 2022”, apontou, salientando que o governante “culpabiliza os maus resultados da TAP” com “a massa salarial dos trabalhadores, nomeadamente dos pilotos”.

“Recordamos que esses lucros muito advêm dos cortes salariais” e “do aumento dos preços”, salientou, garantindo que “o grupo IAG aumentou a massa salarial para 21,5%, a Lufthansa para 24% e o grupo KLM Air France para 31%, sendo que a TAP diminui de 21% para 14,3% escudando-se na União Europeia”.

“O que a União Europeia fez foi pedir à TAP para reduzir custos, mas isso não significa salários apenas”, referiu. “E o ministro que abandona uma reunião de apresentação de uma forma inaudita, penso que não está preparado para o ‘dossier’ que é a TAP Air Portugal. E se nós estávamos muito preocupados, neste momento estamos muitíssimo preocupados”.

Tiago Faria Lopes disse que o ministro “desvalorizou” as preocupações do sindicato, garantindo que era “competência da gestão”.

“Espero que tenha sido só um momento infeliz”, disse, garantindo que o sindicato tem abertura “para negociar e falar”.

“Estaremos sempre aqui para falar com o ministro”, garantiu, defendendo que “não foi bonita a maneira como terminou a reunião”.

“Ficamos estupefactos e incrédulos”, rematou o presidente do SPAC.

Quantos às negociações com a TAP, Tiago Faria Lopes mostrou-se um pouco mais optimista, dizendo que acredita ser possível ultrapassar “problemas internos operacionais”.

A Lusa contactou o Ministério das Infra-estruturas e encontra-se à espera de resposta.