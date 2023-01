Greve da TAP cancelada depois de tripulantes aprovarem novo acordo

Os tripulantes de cabina da TAP associados do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) aprovaram esta segunda-feira uma nova proposta da companhia aérea, o que faz com que não avance a greve marcada para os dias 25 a 31 deste mês. Do total de trabalhadores presentes e de procurações, 654 votam a favor, 301 votaram contra e houve 20 abstenções.

A TAP apresentou uma proposta de entendimento já depois de ter sido marcada a greve dos próximos dias, depois da que se realizou nos dias 8 e 9 de Janeiro. Essa proposta foi chumbada no passado dia 19 de Janeiro, com 857 associados, tendo apenas 29 votado a favor. Houve nove tripulantes que optaram pela abstenção.

No entanto, a opção foi a de manter a assembleia geral do SNPVAC em aberto, de modo a que se pudesse convocar uma nova reunião em 24 horas à medida que se mantinham as conversações entre a administração e a direcção do sindicato.

Foi assim que se chegou à assembleia desta segunda-feira, depois de ter surgido uma nova proposta no domingo, e dois dias antes do início do primeiro dia de greve calendarizado.

De acordo com a TAP, a greve dos tripulantes de cabina da TAP de 25 a 31 de Janeiro (inclusive) levaria ao cancelamento de 1316 voos, afectando "156 mil passageiros". As contas da companhia aérea apontavam para "um custo total directo estimado de 48 milhões de euros (29,3 milhões em receitas perdidas e 18,7 milhões em indemnizações aos passageiros)".

A empresa falou ainda num cenário de "perdas de 20 milhões adicionais devido ao impacto potencial nas vendas para outros dias e à sub-optimização de outros voos, com passageiros reacomodados", caso a greve fosse para a frente.