Chumbos subiram entre os alunos mais novos durante a pandemia

Taxa de retenção no ensino básico subiu em 2020/2021 e o mesmo aconteceu, em todos os níveis de escolaridade, nas escolas TEIP, situadas em meios carenciados.

No segundo ano lectivo marcado pela pandemia de covid-19, os chumbos voltaram a aumentar no ensino básico, invertendo a “tendência descendente" que se vinha a registar desde 2014. Não foi um grande aumento: a taxa de retenção subiu de 2,2% em 2019/2020 para 3,1% em 2020/2021, o que demonstra que o encerramento das escolas, e a passagem para o ensino à distância, afectou sobretudo os mais novos, já que no secundário não se registou este fenómeno.