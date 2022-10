Número de alunos a fazer o secundário sem nunca ter chumbado bate recorde

Um passado de “chumbos” no ensino básico aumenta a probabilidade de voltar a ficar retido mais tarde. É o Norte que regista uma taxa de sucesso mais alta.

Há cada vez mais alunos a terminar o ensino secundário no tempo esperado: em 2020/21, 76% dos estudantes dos cursos científico-humanísticos (que constituem a principal oferta do ensino secundário) concluíram o 12.º ano sem nunca terem chumbado. O que representa uma melhoria clara deste indicador (sete pontos percentuais) face aos dados do ano anterior.