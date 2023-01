Luís Ferreira Alves: uma vida em busca da cor perdida

Foi sensivelmente a meio da vida, no ano de 1983, que Luís Ferreira Alves (1938-2022) encontrou um caminho novo para o seu percurso. Até aí, tinha experimentado várias profissões e ocupações, bancário e empresário, mas também corredor de motos e automóveis, praticante de caça submarina e vela e ainda cineasta e fotógrafo amador. Em Abril desse ano, a Cooperativa Árvore, no Porto, acolheu a sua primeira mostra de fotografia, sob o título Em busca da cor perdida; a seguir, o arquitecto Pedro Ramalho, que conhecia Luís Ferreira Alves desde os anos 50, desafiou-o a realizar um inédito diaporama para mostrar sete dos seus projectos de arquitectura na Escola de Belas-Artes do Porto. “[Na Árvore,] foi um sucesso, vendi aquilo tudo!” “[E depois da experiência nas Belas-Artes,] apareceu logo o [Fernando] Távora e o [Álvaro] Siza e eu transformei-me, de repente, num fotógrafo de arquitectura num país onde não havia fotografia de arquitectura.”