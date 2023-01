PJ volta a fazer buscas na Câmara de Lisboa

A Polícia Judiciária (PJ) voltou, nesta terça-feira, a fazer buscas na Câmara Municipal de Lisboa, no âmbito da operação Tutti Frutti. A notícia foi avançada pela CNN e confirmada pelo PÚBLICO.

As buscas estão a cargo da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, que está desde 2016 a investigar este caso de corrupção, que também envolve financiamento partidário.

No centro deste inquérito está um grupo de antigos militantes da Juventude Social Democrata (JSD) que terá criado uma teia de influências no mundo autárquico que passava pela simulação de um conjunto de avenças nas juntas de freguesias e câmaras que controlava, com o objectivo de canalizar esse dinheiro para um "saco azul".

Os serviços contratados não seriam de facto prestados, mas formalmente a saída do dinheiro encontrava-se justificada. Em Junho de 2018, a PJ fez uma megaoperação de buscas, que também visou a autarquia lisboeta e o gabinete do então presidente, Fernando Medina, actual ministro das Finanças. Nessa altura, o PÚBLICO noticiou que havia indícios de que os fundos recolhidos nesse saco azul seriam canalizados tanto para pagar quotas de sócios do PSD cuja participação se revelava importante em eleições internas do partido como para assegurar despesas em campanhas, nomeadamente, nas autárquicas de Outubro de 2017.

Por isso é que entre o rol de crimes que a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa confirmou então estarem em investigação incluía o financiamento proibido. Há ainda suspeitas de corrupção passiva, tráfico de influência e participação económica em negócio.

A PJ já tinha realizado uma operação semelhante na passada semana, no âmbito de um outro inquérito, onde também se investiga financiamento ilícito, desta vez, envolvendo o Partido Socialista. Joaquim Morão, antigo presidente das câmaras de Idanha-a-Nova e de Castelo Branco, 77 anos, considerado um autarca histórico do Partido Socialista, foi constituído arguido na sequência desta investigação.

Em causa está um caso que o PÚBLICO denunciou em 2018 relativo à contratação por aquela autarquia, entre 2015 e 2017, dos serviços de consultadoria de Morão, na altura conhecido como autarca modelo.