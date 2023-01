Histórico do PS é arguido no caso que envolve Medina e Salgado

Joaquim Morão, antigo presidente das câmaras de Idanha-a-Nova e de Castelo Branco, 77 anos, considerado um autarca histórico do Partido Socialista, foi constituído arguido esta semana no âmbito do inquérito que levou a Polícia Judiciária (PJ) a realizar na passada terça-feira buscas à Câmara de Lisboa.