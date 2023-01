P24. Já estranhamos quando é Inverno no Inverno

De onde veio tanto frio e até quando fica? Porque é que há tanta humidade nas casas este Inverno?

Neste P24, ouvimos Andréia Azevedo Soares e Daniel Dias, jornalistas do Azul, a secção de Ambiente do PÚBLICO, para perceber o que há de (a)normal no frio e na humidade que se têm sentido em Portugal.

Durante a entrevista sobre a humidade nas casas, Andréia Azevedo Soares refere, por lapso, que o valor total de precipitação de Dezembro foi de 250,4 mililitros, quando pretendia dizer 250,4 milímetros.

