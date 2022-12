Podcast Azul: deixar de passar frio em casa envolveria “a renovação de um país”

Neste episódio falamos com o investigador João Pedro Gouveia sobre pobreza energética. Siga o podcast do Azul nas plataformas habituais.

Neste episódio do podcast Azul ouvimos o investigador João Pedro Gouveia, que é doutorado em alterações climáticas e faz parte do Centro de Investigação em Ambiente e Sustentabilidade – Cense, da Universidade Nova de Lisboa.

João Pedro Gouveia reconhece que Portugal é um dos países mais vulneráveis da Europa à pobreza energética e que passar frio ou calor em casa é “uma questão crítica”, mas que “não é um problema de agora”. Trata-se de um problema estrutural, diz, e já estamos adaptados a viver com o frio e com o calor. “Não é só um problema da crise energética deste Inverno”, garante.

Há tantas pessoas que passam frio nas suas casas que melhorar a eficiência energética das habitações envolveria “a renovação de um país”, com o investimento de milhões e milhões de euros. Portugal é um dos países da União Europeia em que os cidadãos estão mais expostos ao frio e há quase 20% da população que diz não ter condições para manter a sua casa aquecida no Inverno. Muitos portugueses dizem ainda que vivem em casas com infiltrações, humidade ou apodrecimento de janelas ou pavimentos.

A pobreza energética é “um problema multidimensional” e envolve a incapacidade de garantir o aquecimento e arrefecimento das casas por causa do custo elevado da energia, mas também tem em conta a qualidade e eficiência energética das habitações, assim como a eficiência dos equipamentos domésticos.

