O oceano “não é um centro de custos” mas um “gerador de riqueza”, diz António Costa

Um dia depois de os veleiros que participaram na primeira etapa da Ocean Race 2023 chegarem à Ilha de São Vicente, em Cabo Verde, António Costa esteve presente na The Ocean Race Summit (Cimeira do Oceano), evento realizado na cidade do Mindelo, onde realçou a importância de “cumprir as metas de descarbonização e fazer face às alterações climáticas”, o que “passará obrigatoriamente por uma transição azul e verde”. Para o primeiro-ministro português, o “oceano não é um centro de custos”, mas sim “um gerador de riqueza”.

Na conferência dedicada aos oceanos por ocasião da passagem por Cabo Verde da mais importante prova de circum-navegação de vela por equipas e na qual participou também o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, Costa procurou realçar no seu discurso “a sustentabilidade” das “finanças do oceano”, salientando o papel de Portugal na área da economia azul.

Iniciando o seu discurso recordando a ligação de Portugal ao mar – “O Oceano é o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro” -, Costa saudou a “realização de eventos desportivos” como a Ocean Race, “que são o momento ideal para a consciencialização de governos, empresas, a sociedade civil e todos os restantes stakeholders, e para a partilha franca de ideias e soluções”.

Lisboa fora da corrida

Lisboa, recorde-se, vinha sendo uma paragem constante da competição que, na última edição, estabeleceu recordes em várias vertentes: mais de 2,5 milhões de pessoas visitaram os stopovers; a audiência televisiva acumulada foi de 2,2 mil milhões de telespectadores; houve mais de 3300 horas de transmissão televisiva, que geraram 429 milhões de euros em publicidade.

Porém, apesar de ter sido firmado um compromisso entre os responsáveis da Ocean Race e as entidades portuguesas - o desenho inicial da presente edição da prova foi pensado com Lisboa no mapa -, os organismos portugueses (Câmara Municipal de Lisboa, na altura presidida por Fernando Medina, e Turismo de Lisboa), conforme o PÚBLICO confirmou junto de fonte da organização da regata, optaram por abdicar do stopover e do estaleiro da Ocean Race.

Assim, com a capital portuguesa fora da rota da mediática competição, foi em Cabo Verde que o primeiro-ministro português lembrou que a “protecção dos oceanos é uma causa global". "E sendo global, só faz sentido ser levada a cabo através de uma abordagem multilateral, centrada nas Nações Unidas", disse.

“Importa agora assumirmos as nossas responsabilidades e caminharmos, em conjunto, para uma verdadeira agenda de protecção dos Oceanos, atingindo os compromissos assentes no Acordo de Paris e na Agenda 2030.”

Foto António Costa lembrou que o objectivo de Portugal é atingir os 10 gigawatts de capacidade produzida por energia eólica offshore até 2030 Reuters/ Yves Herman

Transição azul e verde

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou ainda esta segunda-feira que a audição pública para proposta de delimitação das zonas de implantação da produção de energia eólica off-shore será lançada esta semana, prevendo-se que o leilão se realize até Setembro. “Posso anunciar que, esta semana, abriremos a audição pública de propostas de delimitação das zonas de implantação e que, até ao último trimestre deste ano, iremos lançar o nosso primeiro leilão de energia eólica offshore.”

Afirmando que “uma estratégia credível para cumprir as metas de descarbonização e fazer face às alterações climáticas passará obrigatoriamente por uma transição azul e verde”, Costa disse no Mindelo que não será possível atingir os objectivos “de zero emissões sem ter em conta o papel determinante que o mar desempenha na regulação do clima”.

Para isso, é “necessário assegurar o adequado financiamento destas transições – de indústrias intensivas em carbono e poluentes para sectores que assegurem a sustentabilidade do ambiente e a prosperidade dos trabalhadores e das suas comunidades – não deixando ninguém para trás”.

“Foi por isso”, salientou António Costa em Cabo Verde, que Portugal fez “da economia azul uma componente fundamental” da sua “estratégia de desenvolvimento”, “inserindo o mar como uma componente autónoma” no Plano de Recuperação e Resiliência.

“A economia azul tem sido verdadeiramente resiliente e, mesmo em períodos adversos, está a crescer a um ritmo muito maior do que o resto da nossa economia nacional. Estamos a desenvolver investimentos estruturais assentes numa abordagem global, que integra a ciência, o planeamento e o investimento”, acrescentou.

Segundo Costa, o governo português está “a apostar em áreas com grande potencial de crescimento, como a biotecnologia, as energias renováveis oceânicas, as pescas, a aquacultura ou o ecoturismo” e quer “também promover o empreendedorismo, o emprego e a inovação nesta área, nomeadamente através da operacionalização de um hub azul, uma rede de infra-estruturas com um investimento de 87 milhões de euros, que permitirá construir uma economia do mar descarbonizada, sustentável e competitiva.