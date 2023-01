O segundo naufrágio de Pedro Nuno Santos

A surpreendente revelação de Pedro Nuno Santos (P.N.S.) sobre a indemnização que a TAP pagou a Alexandra Reis é um alívio: afinal, o Governo, e em especial o ministério que tutela a companhia, não deixou a sua administração em rédea solta. Mas é também um sinal de preocupação: a ligeireza com que o ex-ministro lidou com este caso não pode tranquilizar os cidadãos sobre o zelo com que se gerem os assuntos públicos. Se o objectivo da confissão de P.N.S., anunciando que sabia do pagamento e até o autorizou, era enterrar este processo, pode ter falhado o alvo.