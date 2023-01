Linha do Norte sofre quatro abatimentos em três semanas

31 de Dezembro de 2022. Os carris da via descendente (sentido Porto – Lisboa) da Linha do Norte, ao quilómetro 285, ficam literalmente suspensos no ar após a derrocada de um talude. Desde então, a circulação está a ser feita em via única entre Souselas e Pampilhosa, devendo a situação ser regularizada no início de Março.