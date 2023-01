Fim-de-semana na TV: de Dannemora à China, com Jarmusch, Loach e Almodóvar

CINEMA

Inkheart - Coração de Tinta

Hollywood, sábado, 13h45

Aventura e fantasia num filme realizado por Iain Softley, a partir do romance de Cornelia Funke. Brendan Fraser, Paul Bettany, Helen Mirren, Jim Broadbent, Andy Serkis e Eliza Bennett dão vida à história de um pai e de uma filha a braços com heróis e vilões que se movem entre o mundo dos livros e o nosso.

O Pai

TVCine Top, sábado, 15h05

Anthony, de 81 anos, vive sozinho. A filha propõe que contrate um cuidador, mas ele recusa. Sente-se tão pressionado que começa a duvidar de si, da filha e até da percepção da realidade. Com assinatura do realizador e dramaturgo Florian Zeller, O Pai retrata a demência na perspectiva de quem sofre dela. Ganhou os Óscares de melhor actor (Anthony Hopkins) e argumento adaptado (Zeller e Christopher Hampton).

Flores Partidas

AXN Movies, sábado, 17h34

Bill Murray volta a vestir a pele de “palhaço triste” enquanto Don Johnston, um homem que já foi um galã mas que agora está em crise nos amores. A sua vida muda ao receber uma carta que o informa de que é pai. Mais: o filho adolescente está à sua procura. Embora reticente, Don decide procurar a mãe desse filho, num périplo que o levará a reencontrar antigas paixões e perceber a solidão em que se tornou a sua vida. O filme é realizado por Jim Jarmusch.

Ascensão de Júpiter

AXN, sábado, 21h55

Realizada pelas irmãs Wachowski (Matrix), uma aventura de ficção científica com Mila Kunis, Channing Tatum, Sean Bean, Eddie Redmayne e Douglas Booth. Jupiter Jones acorda todos os dias para a dura realidade de uma vida como empregada de limpeza. Quando um guerreiro interplanetário vem à Terra para a proteger, a jovem descobre que é a sucessora de um legado que pode alterar a ordem do universo.

Coisa Ruim

RTP2, sábado, 00h02

Uma família lisboeta recebe como herança uma casa numa pequena aldeia do interior – e, com ela, uma maldição. Coisa Ruim é a primeira longa-metragem de Tiago Guedes e Frederico Serra, a dupla da premiada curta O Ralo e do telefilme Alta Fidelidade. O argumento é do jornalista (e irmão de Tiago Guedes) Rodrigo Guedes de Carvalho.

Eu, Daniel Blake

RTP Memória, domingo, 15h

Diagnosticado com um grave problema de coração, Daniel Blake (Dave Johns), um viúvo de 59 anos, tem indicação médica para deixar de trabalhar. Mas quando tenta receber os benefícios do Estado que lhe concedam uma forma de subsistência, vê-se enredado numa burocracia injusta e constrangedora.

Palma de Ouro na edição de 2016 do Festival de Cinema de Cannes, Eu, Daniel Blake tem assinatura de Ken Loach, o realizador de Olhares e Sorrisos, Terra e Liberdade, A Parte dos Anjos ou O Espírito de 1945.

Quase Famosos

AXN Movies, domingo, 19h09

O realizador e argumentista Cameron Crowe (oscarizado pelo melhor argumento original) recorda o glamour dos anos 1970 em tom autobiográfico, a partir da história de um adolescente que envereda pelo jornalismo musical à boleia da digressão de uma banda rock.

Patrick Fugit, Philip Seymour Hoffman, Billy Crudup, Jason Lee, Kate Hudson e Frances McDormand (ambas nomeadas para a estatueta dourada de melhor actriz secundária) formam o núcleo central do elenco.

Mães Paralelas

TVCine Edition, domingo, 19h55

Janis e Ana conhecem-se num quarto de uma maternidade, quando estão prestes a dar à luz. Janis já passou dos 40 e encara o momento com alegria, mesmo não sendo uma gravidez planeada. A jovem Ana, pelo contrário, está aterrorizada com o que está prestes a acontecer. Naquele momento tão marcante das suas vidas, vão criar um laço profundo que se prolongará no tempo.

Estreado no Festival de Cinema de Veneza – onde Penélope Cruz recebeu o Prémio Volpi Cup de melhor actriz –, este melodrama sobre os diversos lados da maternidade tem argumento e realização do multipremiado Pedro Almodóvar. No elenco, para além de Cruz, surgem as actrizes Milena Smit, Daniela Santiago, Aitana Sánchez-Gijón, Julieta Serrano e Rossy de Palma.

Blinded by the Light - O Poder da Música

RTP1, domingo, 00h47

Luton (Inglaterra), anos 1980. Um jovem imigrante paquistanês tenta adaptar-se e, ao mesmo, respeitar as tradições da família. Um dia, descobre a música de Bruce Springsteen. Aquelas letras vão transformá-lo – mesmo que, no processo, tenha de lidar com a resistência do pai.

Com assinatura de Gurinder Chadha, o filme adapta o livro de memórias do jornalista Sarfraz Manzoor. Viveik Kalra, Hayley Atwell, Rob Brydon, Kulvinder Ghir e Nell Williams ocupam os papéis principais.

DOCUMENTÁRIOS

Catástrofes Naturais: As Grandes Reguladoras

RTP2, sábado, 19h45

Face à emergência climática e à ocorrência de fenómenos extremos, importa estudar não só a origem das catástrofes naturais, mas também as ligações entre elas, bem como o papel numa “natureza que sofre, mas se reinventa à medida que é destruída”, sublinha a sinopse do documentário de Christine Tournadre.

Dannemora: A Grande Fuga

AMC Crime, sábado, 22h30

Estreia. Um túnel, um bom plano e a cumplicidade de funcionários bastaram para que Richard Matt e David Sweat protagonizassem uma das mais famosas fugas do cárcere. Foi a 6 de Junho de 2015 que os reclusos, ambos a cumprir pena por homicídio em segurança máxima, se evadiram da prisão de Clinton, em Dannemora (Nova Iorque, EUA).

Joyce “Tilly” Mitchell, que lá trabalhava, foi a ajudante principal. Para lá dos muros, gerou-se uma muito mediática caça aos homens que culminaria na morte de Matt e na captura de Sweat. A epopeia, digna de um filme de Hollywood – e já transformada em série em Escape at Dannemora –, é aqui analisada à luz de testemunhos de pessoas próximas do caso.

Japão, as Quatro Estações

Odisseia, domingo, 14h20

Uma viagem de um ano pelas paisagens, a vida selvagem e as tradições nipónicas, feita ao ritmo das estações e resumida em dois episódios. No primeiro, dedicado ao Outono e ao Inverno, entram imagens da desova do salmão, de macacos em águas termais, da dança das garças ou do Sol a coincidir com o cume do monte Fuji. O segundo, já em modo Primavera-Verão, mostra cerejeiras em flor, visitas de cetáceos, a recolha do chá ou a festa de fogo-de-artifício artesanal Tezutsu Hanabi.

Ni Hao China

RTP Play, domingo, streaming

Uma boa série documental para conhecer melhor a China, no dia em que começa o Ano Novo Chinês, sob os auspícios de boa sorte, longevidade e serenidade simbolizados pelo animal do zodíaco que rege este ano lunar, o coelho.

Co-produzida pelos canais públicos português e chinês, apresenta-se como um “postal ilustrado de um país que ainda guarda os mistérios da sua civilização milenar”. Com um olhar actual e sem grandes filtros, Ni Hao China (Olá, China) foca-se numa cidade em cada um dos 12 episódios, começando em Pequim e terminando em Hangzhou.

ÓPERA

Les Indes Galantes: Moments Choisis

RTP2, sábado, 22h03

Da colaboração entre a coreógrafa Bintou Dembélé e o cineasta e encenador Clément Cogitore nasceu este híbrido de dança urbana e canto lírico que se apropria da obra que Rameau compôs em 1735, “para a reinscrever num espaço urbano e político onde se questionam as fronteiras”, explica na folha de sala a Ópera de Paris, onde o espectáculo foi gravado em Outubro de 2019.

INFANTIL

Lego Batman: O Filme (VP)

TVCine Emotion, sábado, 10h45

Com realização de Chris McKay, uma comédia de animação que mistura dois universos: os super-heróis da DC Comics e as famosas peças coloridas. A versão portuguesa conta com vozes de Pedro Bargado, André Raimundo, Benedita Pereira, Diogo Infante, Luís Franco-Bastos, Nuno Markl e Manuel Marques, entre outros.

Turuleca - A Grande Aventura (VP)

Nos Studios, domingo, 9h55

Vencedor do Goya de melhor filme animado, adapta ao cinema uma popular canção infantil espanhola, para contar a história de uma galinha que, ao contrário das outras, não consegue pôr ovos. O dono, um criador vigarista, vende-a a uma professora de música reformada, que acaba por ensinar a ave a falar e descobre que ela tem um enorme talento para cantar. O filme é realizado por Eduardo Gondell e Víctor Monigote.