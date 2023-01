PSP faz buscas em dois bairros de Castelo Branco após ameaças e agressões a polícias

O Comando Distrital da PSP de Castelo Branco levou a cabo, na madrugada desta quinta-feira, uma Operação Especial de Prevenção Criminal em dois bairros daquela cidade. Durante a operação vários suspeitos foram identificados e constituídos arguidos, além de terem sido apreendidas armas.

Segundo um comunicado da PSP, esta operação foi desencadeada “na sequência da grave ocorrência que teve lugar no dia 4 de Setembro do ano passado, onde um indivíduo apontou deliberadamente uma arma de fogo (shotgun) em direcção à tripulação do carro patrulha, ameaçando-a de morte (suspeito actualmente em prisão preventiva)”.

Na altura, familiares e amigos do suspeito agrediram os polícias, tentando por diversos meios impedir a detenção do possuidor da arma e evitar que a mesma fosse apreendida pela PSP.

“No âmbito de um inquérito em investigação na PSP de Castelo Branco visando o apuramento de responsabilidades das pessoas que dificultaram a acção policial e agrediram os polícias, foi realizada hoje a referida operação, dando cumprimento a três mandados de busca domiciliária e em viaturas, envolvendo meios especializados da Unidade Especial de Polícia (Grupo de Operações Especiais, Corpo de Intervenção e Grupo Operacional Cinotécnico), várias valências do Comando Distrital de Castelo Branco e Equipas de Intervenção Rápida de Portalegre, Leiria e Coimbra”, lê-se.

Durante a operação foi “apreendida uma arma de fogo longo (vulgo caçadeira) calibre 12”, uma “pistola 6.35 mm (não manifestada, nem registada)”, com 2 carregadores e munições, “e diverso material que se suspeita ter sido furtado”.