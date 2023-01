Dez detidos em operação de combate ao tráfico de droga em Lisboa

Investigação a tráfico de droga centra-se no bairro da Quinta do Loureiro, em Lisboa.

A PSP está a fazer esta quinta-feira de manhã uma operação de combate ao tráfico de drogas na Área Metropolitana de Lisboa, com maior incidência no bairro Quinta do Loureiro, na capital, através do cumprimento 18 mandados de busca domiciliária. Foram já detidas dez pessoas em flagrante.

Segundo o comissário André Teixeira, da PSP, algumas pessoas foram detidas em flagrante a vender droga na via pública e outras no interior das habitações, durante esta operação relacionada com um processo de inquérito por tráfico de droga que dura há seis meses.

O mesmo responsável adiantou também que foram apreendidos vários tipos de droga, sem conseguir ainda precisar a quantidade, remetendo para o final da manhã os dados de balanço da operação. Foram igualmente apreendidas armas de fogo.

Em comunicado, o Comando Metropolitano da PSP de Lisboa precisa que no total estão a ser cumpridos 18 mandados de busca domiciliária com as valências de investigação criminal e de ordem pública. Além da Quinta do Loureiro, estão a ser realizadas buscas no bairro Portugal Novo, em Camarate, no concelho de Loures, e em Sesimbra.