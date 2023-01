A luta dos professores e o pé do editorialista

As costas dos professores são largas, mas não chegam para carregar as culpas do fracasso do Governo.

No editorial de 13/1/2023 deste jornal, Manuel Carvalho sentenciou o fracasso da greve dos professores. Esta estaria condenada pela falta de diálogo social, resultante das formas de luta adotadas por alguns sindicatos. Não me cabe a defesa legal dos pré-avisos de greve, até porque o diretor do PÚBLICO admite que podem ter “cobertura da Constituição e todas as leis do mundo em seu favor”. Mas creio que há alguma coisa a dizer em defesa da dignidade desta mobilização.