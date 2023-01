Bruxelas responde com investimento na transição verde aos subsídios dos EUA

A resposta da UE ao “desafio” colocado pelos subsídios dos EUA para reduzir a inflação passa pelo investimento em tecnologias limpas. Bruxelas quer relaxar ainda mais as regras dos auxílios de Estado

A União Europeia (UE) não quer promover uma “corrida” aos subsídios a nível mundial, não pretende enveredar pelo caminho do proteccionismo e não está interessada em confrontos ou guerras comerciais com os seus aliados e parceiros mais próximos, nomeadamente os Estados Unidos da América, esclareceu a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, esta terça-feira, no Fórum Económico Mundial de Davos, na Suíça.