Elite global volta a Davos para se conjurar na “era das múltiplas crises”

Três anos depois da última edição de Inverno, o Fórum Económico Mundial (FEM) regressa esta segunda-feira aos Alpes suíços, com o dobro do número de bilionários (mais de 100, segundo a organização) em comparação com chefes de Estado e de governo (cerca de 60). O rácio é relevante por si mesmo, porque evidencia qual é o lado mais interessado neste lobby de empresários e gestores, nascido na Alemanha em 1971, e que desta vez propõe conjurar-se para mais “cooperação num mundo fragmentado”.