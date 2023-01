A zanga dos professores não se apazigua com novidades na vinculação

Com o Ministério da Educação em silêncio sobre as novas regras de vinculação, as palavras de António Costa, deste fim-de-semana, sobre a necessidade de encontrar uma nova “fórmula” para pôr fim à precariedade dos professores sabem a pouco, porque pouco dizem em concreto. É esta, pelo menos, a percepção que passa pela blogosfera docente a propósito da intervenção feita pelo primeiro-ministro na Comissão Nacional do PS, ao mesmo tempo que dezenas de milhares de professores se manifestavam em Lisboa pela valorização da carreira e em defesa da escola pública.