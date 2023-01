“Rambo da Rússia” diz que lutaria pela Ucrânia e sente “ódio” pelo seu país

O actor russo Artur Smolyaninov, estrela de um dos filmes favoritos do Presidente Vladimir Putin, foi considerado “agente estrangeiro” e enfrenta uma investigação criminal.

Smolyaninov é o actor principal do filme Devyataya Rota (9.º Pelotão), lançado em 2005, interpretando o papel do último soldado sobrevivente durante uma batalha no Afeganistão, país que as forças soviéticas ocuparam durante uma década.

Artur Smolyaninov era frequentemente descrito como o “Rambo da Rússia”, em referência aos filmes de acção americanos estrelados por Sylvester Stallone.

Porém, desde então, o actor abandonou a Rússia e revelou, numa entrevista recente, que está preparado para lutar pela Ucrânia e matar soldados russos.

“Não sinto nada além de ódio pelas pessoas do outro lado [russo] da linha da frente. E se eu estivesse lá no terreno, não haveria misericórdia”, afirmou Smolyaninov em declarações ao jornal Novaya Gazeta na semana passada.

O actor destacou ainda que um ex-colega seu está a lutar pela Rússia e que dispararia contra ele “sem sombra de dúvida”. “Se mantenho em aberto as minhas opções de lutar pela Ucrânia? Absolutamente! E se eu participasse nesta guerra, lutaria apenas pela Ucrânia”, acrescentou, citado pela CNN.

Alguns dias depois, o Ministério da Justiça da Rússia classificou o actor como um “agente estrangeiro” e ordenou que um processo criminal fosse aberto contra Smolyaninov.

Smolyaninov tem sido um grande crítico da campanha militar russa na Ucrânia. Recentemente, gravou uma música da era soviética – Temnaya Noch (Dark Night) – com letras reformuladas, fazendo menções a “um Führer que se esconde” e a Yevgeny Prigozhin, líder do Grupo Wagner.

No Verão passado, Smolyaninov, que na altura ainda se encontrava na Rússia, manifestou-se pela primeira vez contra a guerra na Ucrânia. Em Outubro, um tribunal de Moscovo impôs o pagamento de uma multa de 30.000 rublos (cerca de 403 euros) contra Smolyaninov devido a uma acusação de desacreditação das forças armadas russas. Nesse mesmo mês, o actor abandonou a Rússia e acredita-se que esteja agora a viver na Letónia.

O Ministério da Justiça da Rússia acrescentou várias outras pessoas à sua lista de “agentes estrangeiros” nos últimos dias, incluindo o crítico musical Artemy Troitsky e vários jornalistas. Neste fim-de-semana, também dois actores de teatro, Dmitry Nazarov e a sua mulher Olga Vasilyeva, foram demitidos do Chekhov Moscow Art Theatre por criticarem a guerra na Ucrânia.