Porto de Sines introduz portagem inédita para comboios de mercadorias

Portagem custa 158 euros por comboio e destina-se a financiar a gestão corrente do novo terminal ferroviário.

A Administração dos Portos de Sines e do Algarve (APS) passou a cobrar uma taxa de 158 euros à entrada de cada comboio no terminal ferroviário de Sines. Uma medida que, segundo aquela entidade, se destina a financiar a exploração e manutenção da infra-estrutura ferroviária (linhas, agulhas, sinalização) do porto, a qual recebeu recentemente um investimento de 9,4 milhões de euros.