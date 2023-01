Musical de David Byrne e Fatboy Slim sobre Imelda Marcos vai chegar à Broadway

Here Lies Love, o musical que David Byrne criou com o DJ Fatboy Slim sobre Imelda Marcos, a antiga primeira-dama das Filipinas, vai levar neste Verão a música disco para a Broadway. É assim que a revista Rolling Stone anuncia o espectáculo com canções que começaram por ser apresentadas em 2007, ainda em forma embrionária, no Carnegie Hall; viriam depois a sair num álbum conceptual em 2010 (com interpretações de Tori Amos, Steve Earle, Kate Pierson ou Florence Welch) e têm conhecido adaptações teatrais desde 2012.

Depois de ter lido O Imperador, do repórter polaco Ryszard Kapuscinski, sobre o imperador da Etiópia Haile Selassie, que foi deposto pelo exército em 1974, David Byrne começou a interessar-se pela vida de déspotas que vivem numa bolha irreal de opulência. Soube então, explicou ao New York Times em 2013, que Imelda Marcos — mulher do ditador Ferdinando Marcos, presidente da República das Filipinas de 1965 a 1986, quando foi derrubado pela Revolução do Poder Popular —​ adorava dançar e, nos anos 1970, transformou o terraço do seu palácio em Manila numa discoteca. A primeira-dama, que vivia rodeada de opulência e luxo em contraste com a vida da maioria dos filipinos, tinha também uma bola de espelhos (que estavam em voga nas discotecas disco da época) numa das salas do seu apartamento de Nova Iorque.

Foto Imelda Marcos fotografada quando tinha 85 anos nas Filipinas REUTERS/Erik De Castro

Este espectáculo, cujas letras contêm citações de discursos e entrevistas da época, foi evoluindo ao longo dos anos e a versão que vai ser agora apresentada no Broadway Theatre de Nova Iorque a partir de dia 17 de Junho é um musical de 90 minutos descrito como “imersivo”. Os espectadores vão entrar no ambiente das discotecas dos anos 80 e estarão a assistir em pé, num espaço aberto, movendo-se com os artistas.

Here Lies Love tem um elenco de 15 actores e direcção de Alex Timbers, que já tem dirigido o espectáculo ao longo dos anos e fez na Broadway os musicais Rocky e Moulin Rouge. Mas a coreografia será de Annie-B Parson, que adaptou à Broadway American Utopia, do músico dos Talking Heads.

O musical, cujo título parte da frase que Imelda Marcos sugeriu que fosse o seu epitáfio, conta a história da ascensão e queda da ex-primeira-dama e política que foi condenada por corrupção e tem actualmente 93 anos. Depois do exílio no Havai e da morte do seu marido em 1989, regressou às Filipinas. O seu filho, Ferdinand R. Marcos Jr., é o actual Presidente do país.