Guerra na Ucrânia vai influenciar “toda a acção” da presidência sueca da UE

O primeiro-ministro da Suécia, Ulf Kristersson, assegurou que as prioridades políticas da presidência sueca da União Europeia, e a condução das negociações e do trabalho legislativo em Bruxelas, não foram influenciadas nem serão afectadas pela aliança com o partido de extrema-direita dos Democratas Suecos, que garante o apoio parlamentar ao seu governo de coligação.