Director financeiro de Trump condenado a cinco meses de prisão

Allen Weisselberg fez um acordo de redução de pena. Na leitura da sentença, o juiz disse que teria aplicado uma pena “muito mais pesada” depois do que ouviu no julgamento.

Allen Weisselberg, o director financeiro da Trump Organization e contabilista da família Trump desde o início da década de 1970, foi condenado a cinco meses de prisão pelo seu envolvimento num esquema de pagamentos paralelos nas empresas do anterior Presidente dos Estados Unidos.

Em Agosto de 2022, Weisselberg, de 75 anos, deu-se como culpado de 15 crimes, em troca de uma promessa de redução de pena.

Ao anunciar a sentença, o juiz Juan Merchan disse que teria aplicado uma pena “muito mais pesada” se não tivesse aceitado um acordo no ano passado, à luz das provas que foram apresentadas no decorrer do julgamento.

Sem qualquer acordo, Weisselberg podia ter sido condenado a uma pena de entre cinco e 15 anos de prisão.

Durante uma década, Weisselberg não pagou impostos sobre um total de dois milhões de dólares, que recebeu na forma de pagamentos de arrendamento de apartamentos de luxo e de propinas em colégios privados para os seus netos, entre outras compensações fraudulentas.

O caso que o juiz disse ser o mais “chocante” foi um corte artificial na declaração de rendimentos da mulher de Weisselberg, para que pudesse receber prestações sociais.

Como parte do acordo com o Ministério Público, Weisselberg negou-se a incriminar Donald Trump no esquema de fuga ao fisco, aceitando servir de testemunha de acusação contra a Trump Organization.