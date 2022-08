Processo criminal contra empresa de Trump será julgado em Outubro

Antigo director financeiro da Trump Organization foi acusado de vários crimes de evasão fiscal, por ter recebido quase dois milhões de dólares do seu salário em pagamentos paralelos que não declarou às Finanças.

Um juiz de Manhattan, em Nova Iorque, não se opôs à ida a julgamento de um processo em que a empresa de Donald Trump — a Trump Organization — é acusada de evasão fiscal no pagamento dos seus executivos de topo. Ao descartar um pedido para a anulação do processo, feito pelo antigo director financeiro da empresa, o juiz abriu a porta ao início do julgamento em Outubro.