Fenprof quer que reuniões negociais revertam “rota de desvalorização” da profissão

“Queremos que o Governo compreenda que não pode continuar a haver uma profissão desvalorizada como tem havido”, referiu Mário Nogueira no primeiro dia de acampamento de docentes frente ao Ministério.

O secretário-geral da Federação Nacional de Professores (Fenprof), Mário Nogueira, defendeu esta terça-feira que a nova ronda de reuniões negociais (marcadas para os dias 18 e 20 deste mês) entre o Governo e as estruturas sindicais tem de “servir para reverter a rota de desvalorização que está a afastar os jovens já professores ou ainda à procura de emprego”. O dirigente sindical frisou que mais do que reuniões são necessárias soluções para os vários problemas do sector, os quais têm motivado vários protestos, entre os quais o acampamento de professores que se iniciou esta terça-feira frente ao Ministério da Educação e que se vai prolongar até sexta-feira.