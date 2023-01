Gabriela Duarte contraria Regina Duarte e repudia ataques bolsonaristas em Brasília

Filha de Regina Duarte, que é uma defensora ferrenha do ex-presidente Jair Bolsonaro, Gabriela não segue a mãe no Instagram.

A actriz Gabriela Duarte repudiou, nesta segunda-feira, os ataques golpistas e de vandalismo que ocorreram em Brasília no domingo.

"Vandalismo e ignorância são inimigos da liberdade", publicou a actriz no Instagram. Nas stories da rede social, a actriz também compartilhou duas imagens contra os actos. Uma delas apresenta uma bandeira do Brasil com as frases "sem ordem não há progresso. E nem país. Vandalismo não!".

"Quem vandaliza não me representa", publicou também.

Numa publicação, no dia 29 de Dezembro, a actriz publicou uma fotografia em que Regina aparece com os netos, numa piscina. "Um fim de ano bem we are family [somos uma família]", escreveu na legenda. Porém, não marcou o perfil da mãe no seu post.

Gabriela não costuma manifestar-se politicamente. Uma das poucas vezes em que se posicionou foi logo após Lula ser eleito, no ano passado. Na ocasião, compartilhou uma mensagem do apresentador e economista Ricardo Amorim, que defendia apoio ao petista.

A publicação dizia que estava na hora de apoiar o novo Presidente e torcer por ele e pelo país para que tudo dê certo. Na publicação, Gabriela usou as hasgtags #eutorçopelobrasil e #euqueroquetodosganhem.

Já Regina Duarte, que é ex-secretária de Cultura do governo Bolsonaro, costuma publicar diariamente várias postagens de apoio ao ex-presidente.

Nota: o PÚBLICO respeitou a composição do texto original, com excepção de algumas palavras ou expressões não usadas em português de Portugal.