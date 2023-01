“Não fui encontrar Bolsonaro, não houve trama”, garante secretário de Segurança exonerado

Exonerado no fim da tarde deste domingo por causa do vandalismo golpista que invadiu Brasília, Anderson Torres, responsável pela segurança do Distrito Federal, disse à Folha de S.Paulo que o governo do distrito fez devidamente o "planeamento" em função da manifestação de bolsonaristas.

Ex-ministro da Justiça do Governo Jair Bolsonaro, Anderosn Torres viajou de férias para os Estados Unidos no sábado, tendo acompanhado a invasão de Brasília à distância, desde a cidade de Orlando, na Florida.

Membros do Governo Lula, integrantes da nova direcção da Polícia Federal e ministros do Supremo Tribunal Federal atribuem ao agora ex-secretário de Segurança Pública os problemas deste domingo. E defendem que a responsabilização seja dura.

"Não houve leniência, é a primeira vez que tiro férias em muito tempo. O planeamento foi feito", garantiu à Folha,

O ex-ministro também afirmou que há mentiras que estão a ser contadas sobre ele: "Não vim para os EUA para encontrar Bolsonaro. Não me encontrei com ele em nenhum momento. Estou de férias com a minha família. Não houve nenhuma trama para que isso [a invasão da Praça dos Três Poderes] ocorresse".

Quando deixou o Brasil, nas vésperas da tomada de posse de Lula, Bolsonaro viajou para Orlando, a mesma cidade onde Torres diz estar a passar férias.

A proximidade de Torres a Bolsonaro e sua actuação à frente da Justiça no Governo do ex-presidente foram alvo de constantes críticas por parte do Partido dos Trabalhadores, agora no poder. O próprio Lula criticou Torres na declaração feita na tarde deste domingo.

"O secretário de Segurança dele [governador Ibaneis Rocha], todo mundo sabe a fama dele de ser conivente com as manifestações", afirmou o Presidente brasileiro.

Anderson Torres é também alvo de críticas de juízes do Supremo Tribunal Federal. Chegou mesmo a entrar na mira do juiz Alexandre de Moraes em alguns dos inquéritos sobre suspeitas de crimes cometidos no Governo passado, entre eles um sobre a live nas redes sociais de Bolsonaro, a 29 de Julho de 2021, em que o então Presidente atacou a segurança das urnas electrónicas.

Anderson Torres é membro da Policial Federal e deve agora ser reintegrado nessa força policial.

