Greve: pais desafiam directores a encontrar soluções para alunos ficarem nas escolas

As greves estão a afectar sobretudo os pais com crianças pequenas. Directores dizem que não podem furar greves, nem nunca o fariam e remetem solução para o ministério: “Basta dar sinais positivos.”

As razões de uns podem ser o tormento de outros. É o que testemunha o presidente da Federação das Associações de Pais do Concelho de Gaia, José Cardoso, a propósito das greves de professores que se iniciaram em Dezembro, por convocatória do Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (Stop), e que estão em crescendo neste início do 2.º período com a paralisação ao primeiro tempo lectivo de cada docente, convocada pelo Sindicato Independente de Professores e Educadores (SIPE).