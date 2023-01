Professores marcam greves a partir de dia 16. Sindicatos já entregaram pré-avisos

Oito estruturas sindicais de professores e educadores assinaram e entregaram, na manhã desta sexta-feira, 18 pré-avisos de greve no Ministério da Educação (ME), um por distrito e por dia. O secretário-geral da Federação Nacional de Professores (Fenprof), Mário Nogueira, esteve presente e, em declarações aos jornalistas, referiu que aquelas estruturas exigem do ministro da Educação, João Costa, “duas respostas, e não é duas respostas na Assembleia da República (AR) ou numa entrevista”. “É uma resposta [que tem de ser dada] aos professores, às organizações em reunião negocial”, frisou.