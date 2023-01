Há vida para lá dos casos

No meio do actual estupor, o país precisa desesperadamente de encontrar exemplos para provar que a democracia portuguesa não é a cloaca que tanto “envergonha” a extrema-direita

O PSD reuniu pela primeira vez este sábado o seu Conselho Estratégico Nacional e, como seria de esperar, o acontecimento mereceu mais atenção por supostamente ser uma resposta ao desvario de incidentes que tem fustigado o Governo do que pela sua importância e significado intrínsecos. Os jornalistas, os comentadores das televisões e a generalidade da classe política gostam muito de defender a necessidade de pensar e discutir o país, mas, sempre que se ousa pensá-lo ou discuti-lo, a vontade ou a necessidade esquece-se no tempo fugaz dos soundbites ou no imediatismo das redes sociais.