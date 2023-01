PSD reúne Conselho Estratégico sábado para saber como aproveitar desgaste do Governo

A frequência de polémicas que têm abalado o Governo tem desviado as atenções para o PSD, que embora defenda que a legislatura não deve ser interrompida, tem sentido pressão para se afirmar como alternativa face ao crescente desgaste do executivo. Um dos sinais dados pelos sociais-democratas é o encontro do Conselho Estratégico Nacional (CES), agendado entretanto para sábado, que se reúne pela primeira vez na actual liderança. O encontro decorre em Lisboa, mas será à porta fechada.