Ultimato ao Governo? Marcelo diz que deu “mais tempo”

O Presidente da República disse ter dado "mais tempo" ao Governo para preencher "objectivos essenciais" como a execução dos fundos comunitários e a "estabilização política", depois de ter sido questionado pelos jornalistas sobre se teria feito um ultimato garantindo ao executivo a governação durante apenas mais um ano.

"Porque é que não vêem de outra maneira? O Presidente deu mais tempo ao Governo para preencher objectivos essenciais. Deu porque os portugueses deram e, em segundo lugar, porque é fundamental par o país que haja a utilização dos fundos, que haja a estabilização política", afirmou. Marcelo Rebelo de Sousa foi questionado sobre se deu apenas mais um ano ao primeiro-ministro para segurar a legislatura como noticiado pelo Expresso, citando fontes da Presidência da República.

"O Presidente da República, perante aquilo que parecia um coro de críticas em relação à governação, disse não contem com a dissolução, é fundamental que o Governo governe e governe cada vez melhor", acrescentou.

O chefe de Estado falava aos jornalistas à margem de uma cerimónia os 50 anos do Expresso.

Questionado sobre se a ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, também ficou com uma limitação política como a sua ex-secretária de Estado, Marcelo deu a questão como "ultrapassada", embora ressalve que os membros do Governo façam o seu juízo sobre as condições políticas que têm para o desempenho do cargo.