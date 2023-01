Marcelo abriu porta a demissão de secretária de Estado que Costa defendeu. E ela saiu

Primeiro-ministro propõe estabelecer um “circuito” entre a proposta e a nomeação de membros do Governo, mas o Presidente rejeitou ficar com essa responsabilidade.

No dia em que o Governo enfrentava uma moção de censura no Parlamento, o primeiro-ministro saiu em defesa da sua novíssima secretária de Estado da Agricultura, cujo marido está envolvido num processo-crime. Só que mal acabou o debate, o Presidente da República apontou-lhe a porta de saída ao dizer que o caso significa uma “limitação política”. Carla Alves demitiu-se, arriscando-se a ser a governante com o mandato mais curto de sempre: 25 horas após ter tomado posse. É a 12.ª demissão e representará a quinta remodelação em nove meses de executivo. Já depois da demissão, António Costa escreveu no Twitter que o Governo "mantém-se firme na execução das suas políticas, cumprindo e honrando os compromissos com os portugueses", assegurando que continuará "focado na resposta" à crise da inflação, mas sem outros comentários.