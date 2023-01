Secretária de Estado informou ministra da Agricultura sobre processo do marido

Antes de tomar posse, a agora demissionária Carla Alves avisou Maria do Céu Antunes do caso relacionado com as contas arrestadas que detém em conjunto com o marido, acusado num caso de corrupção.

A ainda secretária de Estado da Agricultura, Carla Alves, informou a ministra da tutela, antes de tomar posse como governante na passada quarta-feira, acerca das contas arrestadas que partilha com o marido, sabe o PÚBLICO.

O PÚBLICO confrontou Maria do Céu Antunes com esta informação e questionou a ministra da Agricultura e da Alimentação sobre se deu conhecimento da mesma ao primeiro-ministro. O Ministério da Agricultura respondeu não ter mais comentários a prestar sobre o assunto e o gabinete de António Costa não respondeu até ao final do dia de quinta-feira sobre se o primeiro-ministro conhecia o caso que envolve Carla Alves antes de ter proposto o nome a Belém. Questionada ao final da noite pela SIC Notícias, a ministra disse, à saída do seu ministério, que “está tudo esclarecido”, acrescentando que “o que tinha a dizer já disse em sede própria”.

Escassos dias após uma crise política no Governo socialista cujos contornos passavam também por saber se e quem tinha tomado conhecimento do acordo de indemnização entre a agora ex-secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis, e a TAP – uma crise que culminou com a demissão de Pedro Nuno Santos –, a ministra da Agricultura também teve conhecimento prévio do caso que envolve o marido de Carla Alves e que a fez pedir demissão depois de tão só 25 horas no cargo.

Esta quinta-feira, no debate da moção de censura que a Iniciativa Liberal apresentou contra o Governo, o primeiro-ministro António Costa foi bombardeado com críticas às sucessivas polémicas que vêm desgastando um executivo com apenas nove meses em funções.

Os ataques incluíam já a notícia avançada na quinta-feira pelo Correio da Manhã e que dava conta de que o Ministério Público (MP) havia identificado discrepâncias entre os rendimentos declarados por Carla Alves e Américo Pereira – socialista, antigo presidente da Câmara de Vinhais (2005-2017) e marido da agora ex-governante – e os balanços das respectivas contas bancárias entre os anos de 2013 e 2020.

As contas foram arrestadas no âmbito de um processo em que há suspeitas da prática de crimes de corrupção activa e prevaricação num negócio de aquisição de terrenos em Vinhais e que decorre de uma investigação levada a cabo pela Polícia Judiciária.

O PÚBLICO noticiou entretanto que a ex-directora regional de Agricultura e Pescas do Norte recebeu em 2015, numa das duas contas que detém, acima de 113 mil euros, isto é, mais de 43 mil euros face aos 70 mil que declarou nesse ano. Esta diferença é referida na acusação que o Ministério Público deduziu em Fevereiro de 2022 contra o seu marido.

Américo Pereira negou esta quinta-feira que Carla Alves tenha tido qualquer envolvimento. “O envolvimento da minha mulher é zero. É só porque é a minha mulher. É uma autêntica vergonha (…) Ela não tem nada a ver com este assunto”, disse em declarações reproduzidas pela RTP 3. Sobre o caso em concreto, o antigo autarca assegura que as discrepâncias detectadas resultam de um “erro contabilístico” e frisou que serão dadas todas as explicações em sede própria.

A razão para a demissão

Depois de o Ministério da Agricultura ter começado por garantir que não havia nenhuma questão que colocasse "em causa a nomeação” de Carla Alves, foi a própria que, ao final da tarde desta quinta-feira, tomou a decisão de apresentar a “sua demissão por entender não dispor de condições políticas e pessoais para iniciar funções no cargo”.

“A demissão foi prontamente aceite”, dava ainda conta o curto comunicado enviado às redacções pelo ministério.

Para a perda de condições sinalizada por Carla Almeida terão contribuído decisivamente as declarações do Presidente da República sobre o assunto. Marcelo Rebelo de Sousa sinalizou esta quinta-feira que a governante tinha “uma limitação política” por causa do caso judicial que envolve o marido, afirmação lida como (novo) abrir de porta a outra demissão no executivo socialista.

Antes, António Costa começou por defender a ministra no Parlamento ao afirmar que Carla Alves lhe dissera que “na conta dela não há nenhum rendimento não declarado, tudo o que ganhou declarou”. “É o que a senhora me diz.”

Todavia, o primeiro-ministro não se atravessou pela secretária de Estado recém-empossada ao sustentar que havendo dinheiro não declarado nas suas contas, a única opção passaria pela demissão: "Se, em abstracto, um membro do Governo tiver rendimentos não declarados claro que não se pode manter como membro do Governo.” com Ana Sá Lopes