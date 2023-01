Presidente promete conclusões se remodelação não funcionar

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, admitiu, esta terça-feira, que o primeiro-ministro quis “mexer o menos” possível no Governo, mas prometeu que retirará as suas conclusões se a remodelação governamental com “prata da casa” não funcionar.

À chegada do Brasil, Marcelo Rebelo de Sousa comentou a mudança no executivo, anunciada na segunda-feira, considerando que é a que “mexe menos” no Governo, dá “continuidade às mesmas politicas”, dado que a nova ministra da Habitação, Marina Gonçalves, já era secretária de Estado, e o novo ministro das Infra-estruturas conhece bem “o antigo ministro”, Pedro Nuno Santos.

“O critério é: fazer com a prata da casa para não mexer naquilo que existia”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas pouco depois de aterrar no aeroporto de Lisboa, vindo de Brasília, onde assistiu à posse do novo Presidente do Brasil, Lula da Silva.

“Vamos ver. Se isso funcionar é boa ideia. Se não, retiraremos daí as conclusões”, afirmou o Presidente, sem adiantar a que tipo de conclusões se refere.